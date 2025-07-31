Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности подозревают начальника финансового снабжения боевой бригады Вооруженных сил Украины в хищении средств на закупку дронов, предназначенных для аэроразведки и корректировки ударов на краматорском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии следствия, военный заключал договоры по завышенным ценам с предприятием своего друга.

"Чтобы реализовать сделку, начфин бригады заключил несколько договоров по завышенным ценам с предприятием своего приятеля. Только по одному из документированных эпизодов фигуранты присвоили на закупке беспилотных систем почти 2 млн гривен. За эти деньги можно было приобрести еще несколько оптовых разведывательных партий БПЛА... Инициированная правоохранителями судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты хищения государственных средств. Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружена документация, подтверждающая сделку", - сказано в публикации.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее в Днепре раскрыли схему хищения денег с банковских счетов погибших военных.

Также мы рассказывали о преступной группировке, которая обманула украинцев более чем на 45 миллионов гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ.