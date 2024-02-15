Оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Нацполиции ликвидировали преступную группировку, которая обманула украинцев более чем на 45 миллионов гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ.

Об этом сообщается в Фейсбуке Нацполиции.

Жертвы мошенников собирали средства на беспилотники разных модификаций и их комплектующие для отправки знакомым военным в зону боевых действий. Деньги (всего 45 миллионов гривен) за БПЛА 92 потерпевших перечислили мошенникам.

Как установили правоохранители, пострадавших привлекла стоимость предлагаемых товаров, которая была меньше на 20-25% от рыночной. Кроме того, злоумышленники действительно выполнили несколько первых заказов, чтобы ввести потерпевших в заблуждение. Однако подавляющее большинство жертв не получили ни дронов, ни денег: мошенники распорядились полученными средствами по своему усмотрению.

Оплату за дроны потерпевшие вносили наличными или путем перечисления средств на банковские карты, криптокошельки и счета подконтрольных аферистам субъектов хозяйствования. После этого средства выводились путем фиктивного приобретения автозапчастей, текстиля и туристических услуг, которые, соответственно, не предоставлялись.

Организовали преступную схему две женщины, которые и раньше использовали чрезвычайные ситуации в стране для обмана граждан. Например, в период блэкаутов они продали и не поставили 40 "старлинков", а во времена бензинового кризиса реализовывали недействительные топливные талоны. В 2023 году следователи Нацполиции уже объявляли им о подозрениях и даже направили обвинительные акты в суд для рассмотрения дела по существу.

После этого злоумышленницы не поставили более 600 дронов разного типа для нужд Вооруженных сил Украины.

В феврале оперативники провели у них семь обысков на территории Киева, Одесской и Волынской областей, в ходе которых изъяли банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, регистрационные номера и документы финансово-хозяйственной деятельности.

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора организаторам было объявлено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой (ч. 3, 4, 5 ст. 190 Уголовного Кодекса). Основная организатор долгое время скрывается за границей, однако полицейские принимают меры, чтобы объявить ее в международный розыск.

Двое других фигурантов задержаны, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

На помощи ВСУ и снабжении армии наживаются много нечистых на руку людей.

Напомним, в январе в Украине разразился скандал вокруг семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которую подозревают в масштабной коррупции на тендерах Минобороны.

А летом полиция разоблачила мошенников, которые присвоили десятки миллионов гривен под видом продаж авто для ВСУ.