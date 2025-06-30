Бывшему заместителю мэра Харькова Андрею Руденко суд избрал меру пресечения – содержание под стражей до 26 августа без права выхода под залог.

Кадры с экс-чиновником публикуют местные издания.

Руденко подозревается в хищении денег на строительстве фортификаций. В зале суда экс-чиновник заявил, что не намерен бежать из страны. Подозрение к себе прокомментировал так: "Работы выполнены, претензий со стороны ОВА нет".

Ранее были опубликованы кадры, где Руденко надевают наручники полицейские.

Напомним, по данным Bihus, на постройке укреплений "распилили" сотни миллионов бюджетных средств страны.

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Накануне украинские СМИ писали, что войска РФ приблизились к Сумам на расстояние досягаемости ствольной артиллерии. В частности, неприятель нанёс артиллерийский удар по селу Песчаное, которое находится менее чем в километре от черты города. В Силах обороны юга Украины сообщили, что на запорожском направлении противник пытается развернуть плацдарм в районе Каменского.

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