Российские войска на Запорожском направлении пытаются захватить плацдарм в районе Каменского. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

При этом, по словам Волошина, позиции украинских войск "не потеряны".

Он объясняет, что населенный пункт Каменское расположено на господствующей высоте вдоль автодороги Симферополь–Харьков.

"Захватив этот населенный пункт, противник сможет наносить огневые удары из дальнобойной артиллерии по Степногорску и доставать до южных окраин Запорожья", - сказал Волошин.

Ранее о продвижении РФ на этом направлении сообщал военный паблик Deep State.

Война в Украине идет 1222-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Напомним, сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по территории Украины с применением 60 ракет и 477 беспилотников. Силами ПВО были сбиты 38 ракет и 436 дронов. Повреждены объекты инфраструктуры, предприятия, жилые дома и учебные заведения. Отбивая атаку РФ разбился украинский истребитель F-16, пилот погиб.

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