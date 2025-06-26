Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил об остановке российского продвижения в Сумской области и пробуксовке всего летнего наступления РФ.

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

"Продвижение российских войск в приграничной зоне Сумщины на этой неделе остановлено, линия боевого соприкосновения — стабилизирована. На определённых участках наши подразделения успешно применяют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничье Сумской области. По итогам мая-июня можно констатировать, что нынешняя волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлёбывается так же, как и в прошлом году - тогда это была попытка наступательных действий противника на Харьковщине", - пишет Сырский.

При этом он подмечает, что на Сумском и Курском направлениях ВСУ "повторно сковали около 50 тысяч личного состава ВС РФ".

В частности, наступление ВСУ в Глушковском районе РФ "заставило противника перебросить часть войск для защиты своей территории".

"Проанализировал реальное положение дел непосредственно в полях и лесах – проинспектировал направление фортификаций, в том числе в той части, за которую отвечают ОВА и ДССТ. Работа идет, но ее следует ускорять, учитывая требования современной войны. Возведение дополнительных фортификационных сооружений, организация "kill-зон", построение антидроновых коридоров для защиты наших воинов и обеспечения более надежной логистики наших войск – очевидные задачи, которые выполняются, но оперативность выполнения таких задач должна стать значительно больше", - написал главком.

В то же время РФ заявляет, что начала наступление в Сумской области из-за захвата ВСУ части Курской области. И теперь добивается создания "буферной зоны" уже на украинской территории.

Напомним, недавно Сырский заявлял, что нельзя исключать новое наступление России из Беларуси.

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