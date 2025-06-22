Нельзя исключать новое наступление России из Беларуси. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время общения с журналистами.

По его словам, это может произойти после запланированных на сентябрь совместных учений армий РФ и Белоруси под названием "Запад-2025".

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что схожий сценарий наступления уже имел место в феврале 2022 года.

При этом главком признал, что ВСУ не хватает резервов, в то время как россияне только в 2024 году набрали около 440 тысяч контрактников и в настоящее время группировка армии РФ на территории Украины достигла 695 тысяч человек (аналогичную цифру назвал и президент Украины Владимир Зеленский).

В то же время, Сырский заявил, что ВСУ не намерены отсиживать в обороне и будут контратаковать.

Также он заявляет, что "ситуация на Сумщине стабилизирована, наступательные действия РФ были остановлены на рубежах Кондратовка, Андреевка, Яблоновка и Юнаковка".

Ранее Зеленский заявил, что этим летом Россия что-то готовит в Беларуси под видом военных учений.