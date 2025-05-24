Этим летом Россия "что-то готовит" в Беларуси под видом военных учений.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает интернет-портал Clash Report.

Как известно, в этом году в Беларуси должны пройти крупные российско-белорусские военные учения Запад-2025. Однако планы намечены не на лето, а на сентябрь.

Учитывая то, что российские войска накапливали силы для вторжения в Украину в 2022 году под видом тогдашних военных учений в Беларуси, намеченные на нынешний год учения также вызывает тревогу как в Украине, так и в соседних с Беларусью странах НАТО.

При этом встречаются мнения, что главным смыслом учений как раз и является провокации таких тревожных ожиданий с целью побудить Украину перебросить с фронта на границу с Беларусью дополнительные войска.

"Если Украина будет вынуждена стянуть часть резервов, значит, меньше сил и возможности будет иметь для защиты своих территорий на рубеже столкновения, для освобождения своих территорий. Думаю, в этом может заключаться замысел как Путина, так и его союзника Лукашенко", - заявил один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко.

Напомним, в договоре о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который российский лидер Владимир Путин внес на ратификацию, говорится о том, что Россия будет использовать ядерное оружие в ответ на применение против нее или Беларуси обычного оружия, "создающего угрозу суверенитету".

Ранее мы писали, что Германия впервые со времен Второй мировой войны развернула постоянную военную бригаду за границей. Бригада численностью 5 тысяч человек будет дислоцироваться на военной базе в городке Руднинкай в Литве в 30 километрах от границы с Беларусью.