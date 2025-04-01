Германия впервые со времен Второй мировой войны развернула постоянную военную бригаду за границей. Бригада численностью 5 тысяч человек будет дислоцироваться на военной базе в городке Руднинкай в Литве в 30 километрах от границы с Беларусью.

Об этом пишет Politico.

В Бундесвере сообщили, что вновь созданная 45-я бронетанковая бригада официально введена в строй во время церемонии, состоявшейся вблизи столицы Литвы Вильнюса. Подразделение официально перешло под командование бригадного генерала Кристофа Хубера.

В состав соединения вошли 122-й танково-гренадерский батальон, на вооружении которого 44 БМП Puma, 203-й танковый батальон с 44 танками Leopard 2A7, 455-й дивизион самоходной артиллерии и некоторые другие подразделения.

"У нас есть четкая миссия: обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО. При этом мы также защищаем территорию НАТО и саму Германию", – сказал генерал.

Напомним, на днях в Литве во время учений пропали четверо американских военнослужащих.

Всех нашли мертвыми спустя неделю. Они утонули в болоте вместе с брнемашиной.