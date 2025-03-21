Берлин утвердил выделение дополнительной военной помощи Киеву общей стоимостью на 3 миллиарда евро.

Об этом сообщает немецкий журна Der Spiegel.

Издание пишет, что бюджетный комитет Бундестага одобрил новый пакет вооружений для поддержки Украины, который будет предоставлен в течение 2024 года. Это стало возможным благодаря смягчению бюджетных ограничений в рамках реформы "долгового тормоза", инициированной будущим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Дополнительные 3 млрд дополнят ранее запланированные 4 млрд евро военной помощи, которые Украина должна получить в 2025 году.

Ранее президент США Дональд Трамп рассматривал перевод американских войск из Германии в Венгрию.

"Трамп возмущён тем, что они (Европа, – Ред.), по всей видимости, подталкивают к войне", – сообщил источник издания The Telegraph.

Российско-украинский конфликт продолжается 1122-й день. Последние новости с главными событиями 21 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне зашли в Новосёлку на юге Донецкой области, свидетельствует карта Deep State. Неприятель также вышел на правый берег реки Оскол недалеко от границы на севере Харьковской области. ВСУ нанесли удар беспилотниками по аэродрому стратегической авиации противника в Энгельсе Саратовской области РФ.

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