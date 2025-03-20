Анализируем итоги 1121-го дня войны.

Ситуация на фронте

Россияне зашли в Новоселку на юге Донецкой области, свидетельствует карта Deep State. Также они продвинулись севернее, в районе Скудного, где пытаются двигаться в сторону трассы на Запорожье.

Напомним, недавно воюющий на этом направлении генерал ВСУ Наев заявлял об отходе на более выгодные позиции. По данным украинского военного с позывным Мучной, на данный момент основная цель РФ на этом участке - Веселое. Судя по карте, бои идут на его южных окраинах.

Также российские войска зашли на правый берег реки Оскол недалеко от границы на севере Харьковской области.

Продолжаются, по данным российских пабликов, бои на границе Сумской и Белгородской областей, где ВСУ атакуют приграничные российские села.

Заявляется, что украинские войска продолжают штурмы и сейчас бои идут у окраин села Демидовка, а также около Прилесья.

Российские телеграм-каналы полагают, что одна из целей атаки - дамба в Графовке. При этом Украина официально не комментирует эти бои.

К обстрелам.

Ночью российские "Шахеды" нанесли массированный удар по Кропивницкому. Город атаковал 21 беспилотник. Судя по украинским официальным данным, пострадали объекты "Укрзализныци", была остановка курсирования поездов.

Российские паблики заявляют об ударах по промзоне (которая, впрочем, прилегает к железной дороге). 11 человек пострадали.

ВСУ также нанесли удар беспилотниками по аэродрому стратегической авиации в Энгельсе Саратовской области РФ. Прилет по объекту подтвердили власти региона. В ближайших населенных пунктах выбило окна, там объявили режим чрезвычайной ситуации и эвакуацию (которую позже отменили).

Украинский Генштаб заявил о детонации боеприпасов на аэродроме. Глава "Центра по борьбе с дезинформацией" при СНБО Коваленко заявил, что там хранились крылатые ракеты Х-101. Других подтверждений этой информации пока нет.

Зачем Трампу нужны украинские электростанции

Вчера, как мы уже рассказывали, Трамп созвонился с Зеленским. Украинский президент согласился с мораторием на удары по энергетике (хотя он и настаивает, чтобы запрет был на все удары по инфраструктуре). И со следующей недели и украинцы, и россияне начнут со Штатами переговоры в Саудовской Аравии о технических аспектах этого частичного перемирия.

О том, что такие переговоры могут начаться в понедельник, подтвердил и Зеленский, и помощник Путина Ушаков. При этом Зеленский уточнил, что пройдут эти переговоры раздельно и вместе украинская и российская делегации общаться не будут.

Российскую делегацию возглавит советник директора ФСБ Сергей Беседа - одна из ключевых фигур российских спецслужб, чья деятельность была тесно связана с Украиной.

С 2009 по 2024 годы он возглавлял 5-ю службу ФСБ, которая специализируется на работе в странах бывшего Советского Союза.

Медийно Беседа стал известен после Евромайдана. В феврале 2014 года он прибыл в Киев - по сведениям российских СМИ, для обеспечения безопасности российского посольства. Визит был в день расстрелов на Майдане - 20 февраля. Писали, что Беседа пытался встретиться с Януковичем, но не смог добиться аудиенции.

Новые украинские власти, свергнувшие Януковича, позже посылали запросы в Москву с требованием объяснить визит Беседы и подозревая, что он курировал поставки в Украину спецсредств для силовиков. Москва любую причастность к этому отвергала.

В следующий раз Сергей Беседа появился в медийном поле после начала полномасштабной войны. В марте 2022 года российские оппозиционные и украинские телеграм-каналы активно распространяли информацию о его аресте "за предоставление Кремлю заведомо недостоверных разведданных о ситуации в Украине накануне вторжения".

В то же время, российские паблики, связанные с силовиками это опровергали. А весной 2022 года Беседу заметили на церемонии прощания с умершим разведчиком Леоновым, что опровергло информацию о его аресте.

Глава ГУР Кирилл Буданов называл Беседу человеком "всегда приносящим проблемы Украине".

"Сейчас он занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины. Активными операциями на территории Украины", - рассказывал Буданов в октябре 2023 года.

Летом 2024 году российское оппозиционное издание "Важные истории" сообщило, что Беседа уволен с должности начальника 5 службы.

Это фактически подтверждается и сегодняшним заявлением помощника Путина Ушакова, который представил Сергея Беседу как советника директора ФСБ.

К слову, второй руководитель делегации России на переговорах в Саудовской Аравии - сенатор Георгий Карасин, также известная фигура. Долгое время он был заместителем главы МИД РФ.

Возвращаясь к разговору Трампа и Зеленского - вчера всплыл интересный аспект этой беседы. Американский президент предложил украинскому передать Штатам украинские электростанции - в качестве "гарантии безопасности" от российских обстрелов.

"Президент Трамп также обсудил энергоснабжение Украины и атомные электростанции. Он заявил, что Соединённые Штаты могли бы значительно помочь в управлении этими станциями благодаря своему опыту в сфере электроэнергии и коммунальных услуг. Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинского энергетического сектора", - говорится об этом в сообщении Госдепа.

Судя по тексту Трамп говорил об атомных электростанциях. Но Зеленский утверждает, что этот вопрос во время разговора не поднимался.

"Все АЭС принадлежат народу Украины. Это государственные АЭС, это не частная собственность. Запорожская АЭС тоже. Если американцы хотят забрать ЗАЭС у россиян, инвестировать и модернизировать ее – мы можем об этом говорить, но вопрос собственности не обсуждали с Трампом", – заявил президент Украины.

Тем не менее, заявка Вашингтона на управление электростанциями была озвучена публично (причем не однократно - об интереса США к украинским АЭС заявил вчера и американский министр энергетики) и уже сама по себе стала фактором переговоров.

Перебив по масштабу предложенного даже "ресурсную" сделку, которая, судя по комментариям Белого дома, откладывается в долгий ящик.

Спикер Трампа Кэролайн Ливитт, отвечая на вопрос, что с договором о полезных ископаемых, ответила: "Сейчас мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении". И что США "вышли за рамки только экономического соглашения о минеральных ресурсах" и рассматривают в приоритете "возможность длительного прекращения огня".

И этом заявление вполне логичное. До того как завершится война, любое соглашение о доступе к любым украинским активам (тем более, предусматривающее многомиллиардные инвестиции) – просто бумага сомнительной ценности. Потому что пока идут полномасштабные боевые действия нет гарантий безопасного доступа к этим активам.



Потому такие соглашения имеют смысл только в случае, если есть четкое понимание, что война закончится, а также понимание по какой границе она закончится. И могут идти они лишь в комплексе с мирным соглашением, а не предварять его.



При этом, судя по заявлениям Вашингтона об электростанциям, от идеи получить украинские активы Трамп не только не отказался, а продолжает ее "творчески развивать".

Причем, по курсирующей информации, идея родилась из украинского предложения американцам взять в управление Запорожскую АЭС, убедив Путина ее вернуть Киеву. Но, как видим, в Вашингтоне сразу взглянули на вопрос более широко и теперь положили глаз уже и на другие электростанции, находящие, в отличие от ЗАЭС, на подконтрольной Украине территории. А потому доступ к ним получить будет легче (а по ЗАЭС еще непонятно – смогут ли договориться Трамп с Путиным).



То есть, повторяется история с редкоземельными металлами, которые Киев сперва хотел использовать как "наживку" для Трампа с целью убедить его продолжать помощь Украине - а по итогу у президента США пробудили аппетит ко всем украинским недрам на сумму полтриллиона долларов.



Так или иначе, но, очевидно, что интерес к получению контроля над украинскими активами по итогам войны у США остается и, более того, распространяется на все большее число объектов. Судя по всему, это не вызывает большой радости у украинских властей, в планы которых передача в управление американцам того же "Энергоатомом", вряд ли входит. Они и сами на нем очень неплохо зарабатывают.



И такое противоречие еще может вызвать немалые проблемы при проработке мирного соглашения, если до него, конечно, дело вообще дойдет. Пока сторонам предстоит пройти испытание первым соглашением по мораторию на удары, переговоры по которому начнутся на следующей неделе. И уже сейчас по ним есть разночтение - россияне говорят, что согласились не атаковать только энергетику, а Украина говорит и об энергетике и о прочей инфраструктуре.

Неудачный саммит ЕС

Европейский союз на фоне дипломатических усилий Трампа продолжает попытки мобилизоваться и резко усилить поддержку Киева.

Очередная произошла сегодня, на саммите лидеров ЕС. Но успеха она не принесла.

Во-первых, Венгрия снова заблокировала заявление по Украине, где блок намеревался поддержать "мир через силу" и продолжение Киеву военных поставок. В итоге это заявление приняли 26 стран, но решением Евросоюза оно без голоса Венгрии не считается.

Во-вторых, на саммите так и не приняли никаких решений о выделении новой военной помощи Украине.

При этом планы такие были. Глава евродипломатии Каллас сперва предлагала выделить Украине на этой встрече 40 млрд военной помощи. Но несколько стран - Франция, Италия, Испания, Португалия - выступили против. После чего начала обсуждаться сумма в пять миллиардов. Но и ее не утвердили, заявляя по итогу, что каждая страна должна помогать Киеву по отдельности в добровольном порядке (что, впрочем, и до саммита никому не возбранялось).

В-третьих, Евросоюз отказался от идеи конфискации замороженных российских активов.

"В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной", - сказано в выводах саммита, которые были приняты (в отличие от заявления по Украине).

Против конфискации более 200 млрд евро замороженных российских активов выступали несколько стран Евросоюза. Они пояснили свою позицию законодательством ЕС, опасностью подобного прецедента для европейской конкурентоспособности на рынке финансовых услуг, необходимостью поддерживать Украину на проценты от этих средств, а также тем, что эта сумма является "картой" на мирных переговорах и рычагом влияния на Россию.

"Мы начинаем думать об эндшпиле в Украине, о мирных переговорах, прекращении огня, мирном соглашении, которое может быть подписано как через 3 месяца, так и через 3 года. И люди начинают понимать, что иметь эти активы может быть важнее, чем конфисковать их, не зная при этом, что с ними делать", - сказал накануне саммита один европейский дипломат, которого цитирует DW.

Это уже не первый такой европейский саммит, где ничего толком не могут решить. И основная проблема - это даже не позиция Венгрии, а внутренние проблемы стран ЕС, которые в силу многих причин не готовы резко увеличивать затраты на помощь Украине (в противном случае это было бы сделано и без участия брюссельских структур). Да и не только на это - но и на вооружение собственных армий, что в Европе скорее всего рассматривают как более приоритетную задачу.

Кроме того, многие в Европе заняли выжидательную позицию, наблюдая, чем закончатся попытки Трампа усадить Киев и Москву за стол переговоров. И будет ли за этим столом вообще место для Евросоюза.

Возвращаясь к теме перевооружения Европы, о которой в последнее время много говорят и на которую европейцы хотят выделить сотни миллиардов евро.

Основной упор в финансировании проекта делается на Германию, где будущий канцлер Мерц хочет утвердить план выделения на оборону и прочие проекты 500 млрд евро за счет увеличения размера госдолга (Германия – единственная крупная экономика Западной Европы, в которой уровень госдолга к ВВП относительно небольшой – 63%, в то время как у Британии, Франции, Италии и Испании долг уже более 100%).

Цель всех этих движений заявлена вполне четко – резко увеличить расходы на оборону и на производство оружия, минимизировать зависимость в военной сфере от США, увеличить возможности помогать Украине.

Насколько реально достигнуть этих целей?

Прежде всего, надо сказать, что европейская экономика и финансы сейчас находятся далеко не в лучшей форме. Главная проблема – нарастающая уже несколько десятилетий неконкурентоспособность европейских производителей в сравнении с другими странами.

Основных причин несколько: высокие налоги, высокая стоимость труда, забюрократизированность системы отношений государства и бизнеса, высокая стоимость энергоносителей и прочего сырья, большую часть из которого приходится импортировать.

Результатом стал процесс деиндустриализации – массового вывода производства в Китай и другие незападные страны.

Долгое время все эти негативные процессы удавалось сглаживать за счет эмиссии денежной массы, которая позволяла поддерживать высокие социальные стандарты, несмотря на падение конкурентоспособности.

Однако всему есть предел.

Огромная эмиссия времен ковида плюс начавшаяся война в Украине, которая из-за сокращения поставок дешевых российских нефти и газа резко усугубила проблемы высокой стоимости энергоносителей, фактически подвели к исчерпанию модель, на которой работала европейская экономика.

Дальнейшее массированное печатание денег угрожает уже основам финансовой системы Европы и может раскрутить огромную инфляцию.

И вот в таких условиях ЕС решает потратить сотни миллиардов на военные нужды. Причем это подается и как способ решить европейские экономические проблемы, "раскрутив" собственное производство.

Но в реальности вступление Европы в гонку вооружений не решит ее проблемы, а резко их усугубит, угрожая пустить европейскую экономику под откос. Точно так же как и огромные военные расходы СССР пустили под откос советскую экономику.

Во-первых, финансирование военных расходов – это, по сути, та же чистая эмиссия денег. Потому что основным покупателем этой продукции будут бюджеты стран ЕС (для пополнения запасов собственной армии и поставок Украине).

Лишь небольшая часть может пробиться на мировой рынок, где и без того очень жесткая конкуренция. То, что в значительной части эти расходы планируется профинансировать за счет наращивания государственного долга Германии, означает, что в перспективе и эта страна, так же как ранее Франция, Италия и Британия, погрузится в долговую яму, что может иметь в будущем крайне негативные последствия для финансовой стабильности всего Евросоюза.

Во-вторых, значительная часть средств на военные цели будет потрачена за пределами ЕС.

Как недавно заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 80% всех денег на закупку оружия европейцы тратят за пределами ЕС. В первую очередь – в США.

Почти две трети вооружений, закупленных в 2020-2024 годах европейскими государствами-членами НАТО, поступили из Америки. То есть по большой части выделяемые европейцами огромные средства на оборону уходят на поддержку не европейской, а американской экономики. Если же попытаться резко перестроиться и покупать только европейское оружие (как на этом настаивает, например, Макрон), то на запуск собственного производства многих образцов могут уйти долгие годы или даже десятилетия. И ни о каком быстром перевооружении речи в таком случае быть не может.

Кроме того, для производства оружия потребуется увеличение импорта различных видов сырья, что также не улучшит торговый баланс ЕС.

В-третьих, оборонные расходы, безусловно, можно финансировать не за счет наращивания долгов и эмиссии, а за счет сокращения других статей бюджетных расходов. В том числе и на социальные нужды, а также путем "заморозки" индексации зарплат.

Однако это будет означать фактический демонтаж европейского социального государства и может привести к политической дестабилизации всего ЕС.

В таких условиях Европе объективно будет трудно нарастить собственное оборонное производство и добиться "стратегической независимости" от США. Собственно, это признают и сами европейцы, что и показал экстренно созванный в Лондоне саммит после скандальной перепалки Зеленского с Трампом.

И именно поэтому европейцы, несмотря на свою яростную публичную риторику, настойчиво советовали Киеву договориться с Трампом и выполнить его требования. В том числе и по согласию на прекращение огня, что ранее и украинские власти, и ведущие европейские страны отвергали.

"Стратегическая независимость Европы" (в том числе и в военной сфере) возможна не ранее чем ЕС решит свои базовые экономические проблемы. Что будет очень непросто.

И не факт, что вообще получится. Особенно в условиях угроз Трампа ввести пошлины на европейские товары. В таких обстоятельствах в Европе уже начинает осторожно "прокачиваться" идея, что необходимо восстановить отношения с РФ, чтобы возобновить импорт дешёвых энергоносителей и вернуться на российский рынок, что Европе бы помогло решить ее экономические проблемы.

Голоса эти пока явно не в мейнстриме, общей тренд идет в обратном направлении - на резкое усиление взаимной враждебности между ЕС и России. Более того, Евросоюз разрабатывает план полного отказала от российских энергоносителей к 2027 году.

Но, с учетом величины вызовов, которые стоят сейчас перед Европой, нельзя исключать вообще никаких, даже самых невероятных, с точки зрения сегодняшнего дня, разворотов европейского курса. Впрочем, для любой нормализации отношений России и ЕС необходимо как минимум завершить войну в Украине.

Это базовое условие старта процессов в данном направлении.