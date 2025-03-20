Американский министр энергетики Крис Райт заявил, что США готовы взять управление украинскими атомными электростанциями ради достижения мира.

Об этом он сообщил в комментарии Fox News.

"Мы имеем огромный технический опыт в Соединенных Штатах, чтобы управлять этими станциями. Я не думаю, что для этого нужны военные. Как нам принести мир в Украину? Как сделать так, чтобы эти боевые действия прекратились? Для чего нужно, чтобы обе стороны сложили оружие? Но если это поможет достичь этой цели, пусть США управляют атомными электростанциями в Украине. Без проблем, мы можем это сделать", - заявил Райт.

Госдеп опубликовал полное заявление по идее президента США Дональда Трампа взять под контроль украинские электростанции, озвученное вчера президенту Владимиру Зеленскому.

"Президент Трамп также обсудил энергоснабжение Украины и атомные электростанции. Он заявил, что Соединённые Штаты могли бы значительно помочь в управлении этими станциями благодаря своему опыту в сфере электроэнергии и коммунальных услуг. Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинского энергетического сектора", - говорится в сообщении.

Идею с контролем США над украинскими электростанциями Трампу "подбросил" украинский народный депутат. Об этом пишет у себя в Facebook политолог Владимир Фесенко, который считается близким к Офису президента.

"Примерно полтора месяца назад я услышал историю о том, как один наш "ушлый" народный депутат, большой переговорщик, почти как Трамп, начал секретные переговоры с Джулиани, чтобы выйти на Трампа и Илона Маска. А поскольку этот депутат хорошо разбирается в бизнесе, он придумал гениальную схему. Он решил предложить Трампу и Илону Маску идею совместного владения Запорожской АЭС, чтобы вернуть ее Украине, а затем использовать ее в американских и украинских интересах - либо для майнинга криптовалют, либо как мощный энергетический хаб для искусственного интеллекта. Похоже, идея все же дошла до Трампа", - пишет Фесенко.

Однако он отмечает, что Трамп, который любит везде быть "и в теме, и в доле", эту идею развил и теперь может идти уже речь о взятии под американский контроль и других украинских электростанций.

"Когда Трампу предлагают какую-то переговорную тему, то он сразу начинает искать там свою "долю". Не предлагайте Трампу "пальчик", он откусит "под локоток". И мой большой совет разным бизнес-политическим деятелям (что провластным, что оппозиционным): не предлагайте Трампу никаких креативных бизнес-политических идей. Вы их потом увидите в таком виде, что не догадаетесь, что это ваша идея. И вместо пользы для себя и страны, и вы и мы получим потенциальную проблему", - пишет Фесенко.

При этом, он не уверен, что Путин вернет Запорожскую АЭС Украине. По мнению политолога, российский президент "может предложить Трампу то же самое (совместное управление АЭС - Ред.), как уже предлагает совместную добычу редкоземельных металлов на оккупированных территориях".

Напомним, вчера спикер Белого дома заявила, что президент Дональд Трамп считает, что если США будут владеть энергообъектами Украины, то это будет лучшим средством защиты инфраструктуры.

Что это значит, мы разбирались в отдельном материале.