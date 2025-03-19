В Белом доме подтвердили, что разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским длился около часа.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Спикер назвала разговор "фантастическим" и сообщила, что стороны "сильно продвинулись" в вопросе окончания войны.

Ливитт рассказала, что в разговоре Трампа с Зеленским обсуждался вопрос украинских атомных электростанций и энергетики.

По ее словам, Трамп считает, что если США будут контролировать энергообъекты Украины, то это будет лучшим средством защиты инфраструктуры.

Спикер сообщила, что Трамп сказал Зеленскому о том, что США готовы помочь в управлении электрическими и ядерными станциями в Украине.

Также Трамп и Зеленский договорились, что экспертные группы их стран встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни.

Что касается сделки США с Украиной о минералах, то, по словам Ливитт, она остается в планах, но Штаты сконцентрированы теперь на мирном урегулировании.

Напомним, что Зеленский в телефонном разговоре с Трампом согласился на прекращение ударов по энергетике. Мы публиковали полное заявление Зеленского о разговоре с Трампом.

Ранее с идеей Трампа о прекращении ударов по энергетике согласился Путин.

В Белом доме уже заявили, что верят обещанию Путина не бить по украинской энергетике.

Между тем сегодня Украина и РФ обвинили друг друга в ударах по объектам энергетики, несмотря на вчерашнюю договоренность Путина и президента США Дональда Трампа прекратить такие удары. При этом в Кремле заявили, что приказ армии РФ не наносить удары остается в силе.