Анализируем итоги 1120-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Судя по многим поступающим данным, второй день продолжаются бои в Белгородском приграничье.

Российские паблики пишут, что сегодня утром ВСУ продолжили атаковать российскую территорию из взятых накануне приграничных лесополос. Основные бои идут в районе сел Демидовка и Прилесье. Утверждается, что без существенных продвижений со стороны ВСУ, атаки отбиваются, но бои характеризуются как тяжелые.

Минобороны РФ вчера вечером завило, что отбита попытка наступления ВСУ (5 атак) на Белгородскую область. МО РФ это связало с намерениями Украины "создать негативный фон вокруг переговоров президента России и США".

Сего российское минобороны сообщило, что группировка войск "Север" наносит удары по скоплениям украинских сил "на Белгородском направлении" и опубликовало видео об этом.

Также заявляется, что нанесено "огневое поражение" формированиям трех украинских бригад (одной механизированной и двум десантно-штурмовым) и двух штурмовых полков в районах сел Марьино, Петрушевка и Угроеды Сумской области.

Это как раз тот район Украины, который примыкает к российской границе, где, предположительно, идет попытка вторжения.

Белгородский губернатор Гладков сегодня призвал к эвакуации жителей Краснояружского района, где происходит предполагаемые бои на границе. При этом он не сделал никаких прямых заявлений о боях.

"Практика предыдущих ситуаций показывает: когда резко ухудшается обстановка и когда люди уже находятся под плотным огнём, мы ничего не можем сделать. Невозможно вывезти людей в безопасное место. Проговорили с жителями — на улице, к кому-то зашёл домой. Попытался убедить их в том, что есть необходимость временно выехать в безопасное место. Как только обстановка улучшится, все вернутся домой. Но на сегодняшний момент лучше принять меры предосторожности", - пишет Гладков.

Украина ситуации в Белгородской области не комментировала.

Несмотря на то, что россияне официально связали наступление на Белгородскую область с переговорами Трампа и Путина, также в российских пабликах популярна версия, что Украина пытается таким образом отвлечь силы РФ от остатков Курского плацдарма ВСУ, которые находятся под давлением наступающих российских войск.

При этом в целом ситуация на фронте для Украины складывается крайне сложно из-за трех ключевых факторов, пишет российский оппозиционный журналист Шура Бутрин, который провел в Украине два месяца, побывал на передовой и записал ряд интервью с укранскими военными.

Первый фактор - украинцы массово не хотят воевать, считая сотрудников ТЦК "врагами" и обвиняя высшее руководство страны в желании вести "вечную войну", в которой могут "всех убить".

Второй фактор - демотивирующая атмосфера внутри ВСУ. Ее причина - некомпетентные командиры, которые "зарабатывают деньги" и посылают военных в самоубийственные миссии, не обеспеченные должным образом. Кроме того даже добровольцы, которые в первые дни войны взялись за оружие, уже рассматривают армию как "тюрьму", из которой нет выхода из-за отсутствия механизма демобилизации.

Третий фактор - дроны превратились в "оружие массового поражения", от них практически нет спасения, и 9 из 10 смертей на поле боя от беспилотников. Это стало причиной больших потерь, когда целые роты на передовой в относительно короткий срок "выбиваются" из строя и либо погибают, либо становятся "трехсотыми".

"Дроны-разведчики все время висят над блиндажами, где прячется пехота. Над позициями их так много, что воздух звенит, как от роя пчел. Дроны работают каруселью: когда аккумулятор у одного садится, на смену ему прилетает другой. Время от времени над позициями рыщут FPV, одноразовые дроны-камикадзе, чтобы убить выглянувшего солдата или залететь внутрь блиндажа и взорваться там. Если ему это не удается, он взрывается в произвольной куче мусора. Дроны круглые сутки караулят, когда из блиндажа вытащат раненых, чтобы донести их до пункта эвакуации. Как только они это заметят, прилетят FPV или дроны, скидывающие гранаты. Дроны видят и днем и ночью, но плохо видят по серому, то есть в сумерках. Это маленький промежуток утром и вечером, около 20 минут, его-то и ждет пехота, чтобы провести ротацию или просто выйти".

Окопы от дронов уже не спасают.

"Блиндаж может спасти, если его целенаправленно не начнут разбирать. По траншеям больше не походишь, люди просто живут под землей, адаптируются, буквально превращаясь в мышей. Тебя мыши кусают со всех сторон, ты сам как царь мышей, живешь с ними", - рассказывает медик Тарас.

Он говорит, что спастись от дрона нереально.

"FPV кидается туда-сюда, вычисляет, где ты есть. Если нашел, будет преследовать, все равно тебя уничтожит. Из автомата его тяжело сбить, он 180 километров в час разгоняется. FPV — робот-молния, который прилетает откуда ни возьмись на дикой скорости и взрывается в тебя. Дроны изменили некую суть войны, почти устранив элемент солдатской удачи. Война и раньше состояла из сплошных убийств, но солдат мог уповать на везение. Но дрон прилетит точно, догонит и убьет", - говорит Тарас.

К тому же сейчас дроны оборудованы тепловизорами и поэтому в блиндажах нельзя ни отапливать, ни даже заваривать чай - сразу обнаружишь себя. Также дроны наводят самое разное оружие - например, гранатомет с осколочными гранатами или термобарическим вакуумным боеприпасом, убивающим все живое.

"У нас каждый выход самое малое четыре-пять двухсотых, в основном когда пересменка. Кацап нас слушает, знает время, когда мы выходим с позиций, и дроны начинают посадки утюжить. С нами выходили пацаны — дрончик завис, четыре мины прилетело — четыре тела, пятый трехсотый — и то он нашел старый блиндаж, залез и задвухсотился, пока его искали", - рассказывает боец.

Еще одна проблема с дронами - невозможность быстро вывезти раненых: "За каждым медэваком охотятся дроны, поэтому возить можно только по серому или по туману. Раненые по три-пять дней лежат на позициях, мучаются и умирают".

Журналист пишет, что украинские команды дронщиков занимаются тем же самым. Многие из них рассматривают это как "охоту" и одержимы "жаждой убийств". Другие говорят, что с той стороны "тоже люди", а некоторые из них оказывали помощь раненым врагам.

Также собеседники журналиста признают, что дронщики постоянно атакуют гражданские машины, дома или людей.

"Это делается на последних минутах полета, когда им жалко просто так терять дрон". За один полет дрона могут "задвухсотить" до десятка человек.

Один из украинских военных по имени Боря считает, что беспилотники стали оружием массового поражения и нужно их запретить, как химическое оружие.

Детальнее с репортажем Бутрина можно ознакомиться здесь.

Сегодня Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 175 на 175. Об этом говорилось еще вчера после разговора Путина и Трампа. Плюс РФ передала дополнительно 23 тяжелораненых украинца, о которых вчера Путин говорил Трампу.

Обвинения в ударах по энергетике

После вчерашней предварительной договоренности Путина и Трампа о моратории на удары по энергетике, Украина и Россия высказали взаимные обвинения в таких ударах этой ночью.

"Этой ночью после разговора Путина с Трампом, когда Путин сказал, что якобы отдает приказ прекратить удары по украинской энергетике, было за ночь 150 дронов, в том числе по объектам энергетики. Если РФ перестанет бить по нашим объектам, мы точно перестанем бить по объектам в России. Но просто обещаний Путина мало, должен быть контроль. Главным субъектом этого контроля должны быть США", - заявил Зеленский во время своего визита в Финляндию.

Отметим, что в Украине по итогам сегодняшней ночи никто, кроме президента, не сообщал об ударах по энергетическим объектам. Обычно прилеты по ним подтверждают либо региональные власти, либо компании ДТЭК и "Укрэнерго". Также нет кадров, которые бы подтверждали эти удары.

В то же время в Сети с ночи разошлось видео удара по нефтяному объекту на Кубани в РФ. По данным оперштаба Краснодарского края, там загорелись резервуары с топливом.

Позже из-за этого удара Москва обвинила Украину в "провокации для срыва мирных инициатив" Трампа. В минобороны РФ заявили, что атакованный объект на Кубани обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который принадлежит иностранным, в том числе американским компаниям.

Также минобороны РФ утверждает, что вчера россияне сбили семь собственных дронов, которые уже летели к объектам энергетики в Николаевской области, получив приказ Путина. Ведомство сообщает, что шесть дронов сбили из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", а один - истребителем. Украина этого не подтверждала.

Отметим, что до разговора Зеленского с Трампом Киев официально не давал никаких обязательств придерживаться "энергетического" моратория.

"После того как мы получим детали от американского президента, от американской стороны, мы подготовим и озвучим свой ответ на предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и команда будет готова к техническим переговорам (о моратории - Ред.)", - заявил вчера Зеленский (об этом разговоре мы скажем ниже).

Штаты же никого обвинять в ударах этой ночи не стали. Спецпредставитель президента США Уиткофф заявил, что верит Путину в его обещании не бить по украинской энергетике.

"Я склонен считать, что Путин действует из лучших побуждений. Вчера он сказал президенту, что будет действовать в духе доброй воли, и я верю ему на слово", - сказал Уиткофф. Он повторил российское заявление о том, что они сбили семь своих дронов, которые летели на энергообъекты Николаевской области, после приказа Путина. И прокомментировал атаку 150 дронов по Украине этой ночью.

"Любые атаки, которые произошли прошлой ночью, произошли бы до того, как был отдан этот приказ", - сказал Уиткофф.

На всем этом фоне в западные СМИ и в Украине итоги вчерашнего разговора Трампа с Путиным преимущественно рисуют как "проигрыш" президента США, который не смог убедить Путина согласиться на полное прекращение огня.

О том же, по сути, вчера заявил и Зеленский.

"Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня", - заявил президент Украины и призвал партнеров увеличить помощь Киеву и усилить санкции против РФ.

Но, на самом деле, такая оценка итогов переговоров основана на завышенных ожиданиях, вызванных, во-многом, самим Трампом.

Если же оценить конкретно главный итог разговора - согласие Путина на взаимное прекращение обстрелов энергетики (если таковое действительно будет реализовано), то, со времен "зерновой сделки", это первая серьезная деэскалация в ходе нынешней войны.

А потому вполне может считаться серьёзным успехом миротворческой активности Трампа (повторимся, если мораторий на удары в реальности вступит в силу). И это уже немалый прогресс.

Другой вопрос, что совершить дальнейшие шаги к полному прекращению огня (не говоря уже о подписании мирного соглашения) будет очень непросто.

Но ещё недавно вообще мало кто верил, что Трампу удастся убедить Зеленского согласится на полное прекращение огня, а Путина - на прекращение ударов по энергетики. А значит и шанс на дальнейшее движение к миру все ещё есть.

Что будет с переговорами?

После вчерашнего созвона Трампа и Путина - их заявления и основные выводы мы публиковали здесь - появился еще ряд важных комментариев сторон.

Из них следует, что на этой неделе начнутся новые переговоры по Украине в Саудовской Аравии - представитель Трампа Уиткофф назвал воскресенье, 23 марта.

Зеленский позже заявил, что в Джидду отправится группа технических специалистов, обсуждать 30-дневное частичное перемирие, а также остановку войны на Черном море.

Также в эти дни там будет и российская делегация, как заявил Уиткофф. Однако, в Офисе президента заявили, что это не будут совместные переговоры.

При этом Уиткофф идет дальше и говорит, что в ближайшие дни стороны также обсудят полное прекращение огня, которое может наступить уже через две недели.

"Они (Трамп и Путин - Ред.) согласовали дальнейший путь к условиям прекращения огня и к полному прекращению огня, которое будет обсуждаться в ближайшие дни. Я на самом деле думаю, что мы к этому придем через пару недель. Так что теперь дело за техническими вопросами, наша команда должна расставить точки над "i", и все заняты этим", - сказал спецпредставитель Трампа.

На вопрос ведущего, возможна ли после этого встрече Путина и Трампа в Саудовской Аравии, которую еще в феврале анонсировал президент США, не уточняя сроков, Уиткофф ответил:

"Я не могу говорить от их имени, но ставлю на то, что, скорее всего, это произойдет. У них вышел отличный отчет, который был представлен вчера. Это был действительно очень позитивный, очень проактивный, ориентированный на результат телефонный разговор. Да и сам президент Трамп там для того, чтобы добраться до "линии ворот". И мы вчера проделали большой путь, чтобы сделать это".

В Кремле также подтвердили, что встреча Трампа и Путина возможна в Саудовской Аравии, но не назвали ее вероятных сроков.

Похоже, один из наиболее дискуссионных вопросов между Москвой и Вашингтоном на пути к остановке огня - это поставки западного оружия Украине. В кремлевском отчете о разговоре президентов говорится, что одним из условий России является остановка таких поставок из любых источников.

Позже Трамп в своем интервью заявил, что такая тема в ходе переговоров не поднималась. Но Песков заявил, что президенты все же обсуждали прекращение поставок оружия Украине. Он добавил, что "Кремль будет поднимать эту тему на любых контактах с Вашингтоном". Отметим, что Путин накануне разговора открыто заявлял о таком условии - поэтому с высокой вероятностью оно все же обсуждалось при созвоне с Трампом. Вторым условием, напомним, была остановка мобилизации в Украине.

Вероятно, от решения этих двух вопросов и зависит, сумеют ли в итоги США и Россия договориться о полной остановке огня. Пока тональность США насчет перспектив предстоящих переговоров достаточно позитивная. Но пойдут ли американцы навстречу Путину и станут ли давить на Киев и Европу для их исполнения - покажут дальнейшие переговоры, в том числе с участием Украины.

Трамп сегодня уже созвонился с Зеленским и заявил, что у них был "очень хороший разговор". Сказал, что беседа была направлена на сближение позиций Украины и России.

"Большая часть обсуждения была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, чтобы согласовать как Россию, так и Украину с точки зрения их запросов и потребностей", - написал Трамп. Он добавил, что подробности разговора позже сообщат Рубио и Уолтц.

Позже СМИ написали, что Зеленский поддержал идею Трампа о моратории на удары по энергетическим объектам (с этим предложением вчера, напомним, согласился и Путин).

Затем Зеленский прокомментировал разговор.

Во-первых, украинский президент согласился на "прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре".

Отметим при этом, что Кремль вчера говорил только о моратории на поражение объектов энергетики. Про "другую гражданскую инфраструктуру" речи не шло. Вероятно эти нюансы будут обсуждаться во время переговоров американцев с Украиной и РФ, которые запланированы на ближайшие выходные.

Во-вторых, Зеленский сказал, что это соглашение - первый шаг к прочному миру, который "может быть достигнут в этом году". И в первую очередь это шаг для полного прекращения огня.

"Украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов по достижению мира", - добавил Зеленский.

В-третьих Зеленский с Трампом обсуждали усиление украинской ПВО. Подробностей украинский президент не привел, но в Белом доме рассказали, что Зеленский просил у США новые ракеты для "Пэтриотов". Американцы ответили на это контрпредложением: передать во владение США украинские электростанции.

"Американское владение этими станциями лучше всего защитит и поддержит энергетическую инфраструктуру Украины", – сказала спикер Трампа Кэролайн Ливитт.

То есть, по сути Трамп вместо поставок ракет "земля-воздух" предложил Украине отдать амерканцам электростанции. Что на это ответил Зеленский - неясно. Но это в очередной раз показывает отсутствие у Трампа намерений наращивать поставки оружия Киеву. А также то, что Трапп продолжает последовательно продвигать тот же тезис, который он заявлял и при обсуждении сделки по недрам - американской контроль над украинскими активами является главной гарантией, что РФ более не нападет. То есть, Белый дом предлагает Киеву, условно говоря, схему "прочный мир в обмен на контроль США над украинскими активами".

Также обращает на себя внимание, что в итоговом заявлении Зеленского антироссийская риторика была сведена к минимуму, критика лично Путина отсутствовала. Также ничего не говорилось о "красных линиях".

Кроме того, заявление украинского президента было выдержано в подчеркнуто любезном в отношении Трампа тоне (благодарность президенту США была выражена дважды - в начале и конце).

В сухом остатке разговора - Зеленский согласился на формат, согласованный вчера Путиным и Трампом. Далее начнется согласование технических деталей по мораторию на удары по энергообьектам (и только после этого, судя по всему, мораторий вступит в силу) и новый раунд переговоров с обеими сторонами - уже, судя по всему, о полном прекращении огня.

Трамп ведет переговоры с противниками Зеленского

Несмотря на благожелательные отзывы Трампа по поводу общения с Зеленским, западные СМИ продолжают писать, что Вашингтон продолжает негативно к нему относится и зондирует почву по поводу возможной смены власти в стране.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, переговоры с представителями украинской оппозиции ведут сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший, журналист Такер Карлсон и зять президента США Джаред Кушнер. В переговорах участвовал и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.

Как ранее стало известно, от Украины в переговорах участие принимали бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и члены партии экс-главы государства Петра Порошенко.

Издание пишет, что команда Трампа "ясно дала понять, что презирает президента Украины Владимира Зеленского" после конфликта в Белом доме, а с помощью переговоров с оппозицией пытается заручиться поддержкой досрочных выборов, которые, по их убеждению, Зеленский проиграет.

"Они видят в Зеленском препятствие. Как ослабить Зеленского и сделать его более сговорчивым? Привлечь его политических противников и показать ему, что у Соединенных Штатов есть другие украинские партнеры и другие варианты", - сказал изданию эксперт-республиканец по внешней политике.