Известный российский журналист Шура Буртин провел два месяца в Украине и поговорил со многими военными и гражданскими лицами. По следам общения он написал статью о царящей в Украине атмосфере страха. Материал вызвал большой резонанс в Украине и в российской оппозиционной среде. Буртина обвинили в манипуляциях и подрыве боевого духа украинцев.

Репортаж опубликовало российское оппозиционное издание "Медуза".

Приводим выдержки из репортажа Буртина.

"Настроения в Украине за последние полтора года заметно изменились. Украинцы массово не хотят воевать. Многие в ужасе от возможной мобилизации и пытаются скрыться от военных патрулей. На фронте не хватает солдат, военные месяцами не могут выбраться с передовой. Дезертирство стало обычным явлением. Раненых трудно вывозить — шансы выжить низкие: во многом это связано с дронами, которые убивают пехоту гораздо эффективнее, чем старое оружие", - говорится в статье.

Журналист отмечает, что за последний год нехватка солдат стала настолько отчаянной, что ТЦК начали "бусификацию" в Киеве, который до этого жил "расслабленной" жизнью.

"По улице, петляя как заяц, бежит человек, а за ним гонятся военные, расквашенные лица, люди, выпрыгивающие на ходу из окна бусика, — сегодня это потоковый контент соцсетей. Государство обещало разобраться, но ничего не сделало, и в военкоматах начали убивать. В ТЦК погибли несколько человек. Это может показаться незначительным по сравнению с количеством погибших на фронте или от российских бомбежек. Однако население эти случаи очень демотивируют", - сообщается в репортаже.

"Отказаться от мобилизации невозможно. По закону человек имеет право уклониться, выбрав вместо мобилизации тюремный срок, — и многие так бы и поступили. Но в реальности этой опции нет: тебя все равно отвезут в учебку, а потом на фронт... Сотрудников ТЦК многие воспринимают как врагов", - подчеркивает Буртин.

"В этом году, приехав в Киев, я обнаружил, что мои друзья больше не пользуются метро, потому что там стоят патрули, никогда не ездят в другие города и стараются лишний раз не выходить из дома. Несмотря на эти предосторожности, за пару недель ТЦК бусифицировал двух моих знакомых. Оба попались на улице, провели ночь в военкомате и уже на следующий день были в учебке", - рассказал журналист.

Его источники называют учебки "рынком рабов", куда приезжают представители бригад и отбирают себе военных. На этом фоне растет бегство из страны - "массовое явление и крупнейший криминальный бизнес". Буртин описывает, как группу парней в мусоровозе вывезли окольными путями через молдавскую границу.

Собеседники журналиста из Украины, которые скрываются от мобилизации, считают, что на фронте их "всех поубивают", и обвиняют власти в том, что им обещали быструю победу, а теперь ведут дело к вечной войне и массовым смертям. Высокие потери подтверждают и украинские военные.

Боевой медик Тарас рассказал, что во время контрнаступления ВСУ на юге летом 2023 года "не было места, чтобы не было чьего-то тела": "Там приходилось буквально идти по трупам… Траншеи были заполнены телами наших парней".

Бойцы под Покровском утверждают, что "большая часть начальства просто зарабатывает деньги, им абсолютно наплевать на жизни бойцов". Также многие командиры неопытные, отдают неадекватные приказы, а в случае неисполнения угрожают "прострелить ноги".

Еще солдаты рассказывают о повальной коррупции - от сливания топлива до откатов, которые вымогают военные закупщики у производителей дронов. При этом эффективность работы дронов низкая, говорят военные.

"Половина бортов просто падает куда-то в поля, а вторая улетает за линию фронта. За три месяца мы, кажется, два раза в кого-то попали. А выезжали каждый день. Как тебе статистика? Их управляемость настолько падает, что попасть — это чудо. Нам обещали лучшие борты, но это же армия: что обещали, то и нарушили. Хвастаться, сколько у нас боевых вылетов, - это как гордиться, сколько раз ты подрочил", - рассказал дронщик Константин.

Автор пишет, что Костя в Сети ведет себя патриотично и зазывает служить в ВСУ. Но в личной беседе говорит, что "чувствует себя в тюрьме, все амбиции закончились" и что армия скорее "рухнет", чем поменяется к лучшему.

"Многие в Украине сейчас ведут себя как Костя: уже не верят, но еще агитируют", - резюмирует Буртин.

Массовое дезертирство украинские военные объясняют тем, что "полтора года назад власти обещали определить сроки демобилизации, но обманули. Человек понимает, что армия будет его использовать, пока его не убьют, - и всё". В пример приводится доброволец-штурмовик Данила, который ушел в самоволку после самоубийственного, на его взгляд, приказа комбата занять оборону в удерживаемом РФ селе. Данила отказался туда идти, а те, кто пошли, все погибли.

"За два года я свыкся с мыслью, что я одноразовый юнит. Трудно наблюдать, что им на тебя по@уй, и все равно во вред себе поступать. Все жестко зае@ались, пацаны закончились морально", - сказал Данила.

Значительную часть репортажа занимает описание, как массовое применение FPV-дронов на передовой поменяло саму суть войны. Девять из десяти ранений причиняются дронами: "Дроны-разведчики все время висят над блиндажами, где прячется пехота. Над позициями их так много, что воздух звенит, как от роя пчел. Дроны работают каруселью: когда аккумулятор у одного садится, на смену ему прилетает другой. Время от времени над позициями рыщут FPV, одноразовые дроны-камикадзе, чтобы убить выглянувшего солдата или залететь внутрь блиндажа и взорваться там. Если ему это не удается, он взрывается в произвольной куче мусора. Дроны круглые сутки караулят, когда из блиндажа вытащат раненых, чтобы донести их до пункта эвакуации. Как только они это заметят, прилетят FPV или дроны, скидывающие гранаты. Дроны видят и днем и ночью, но плохо видят по серому, то есть в сумерках. Это маленький промежуток утром и вечером, около 20 минут, его-то и ждет пехота, чтобы провести ротацию или просто выйти".

Окопы от дронов уже не спасают.

"Блиндаж может спасти, если его целенаправленно не начнут разбирать. По траншеям больше не походишь, люди просто живут под землей, адаптируются, буквально превращаясь в мышей. Тебя мыши кусают со всех сторон, ты сам как царь мышей, живешь с ними", - рассказывает медик Тарас.

Он говорит, что спастись от дрона нереально.

"FPV кидается туда-сюда, вычисляет, где ты есть. Если нашел, будет преследовать, все равно тебя уничтожит. Из автомата его тяжело сбить, он 180 километров в час разгоняется. FPV — робот-молния, который прилетает откуда ни возьмись на дикой скорости и взрывается в тебя. Дроны изменили некую суть войны, почти устранив элемент солдатской удачи. Война и раньше состояла из сплошных убийств, но солдат мог уповать на везение. Но дрон прилетит точно, догонит и убьет", - говорит Тарас.

К тому же сейчас дроны оборудованы тепловизорами и поэтому в блиндажах нельзя ни отапливать, ни даже заваривать чай - сразу обнаружишь себя. Также дроны наводят самое разное оружие - например, гранатомет с осколочными гранатами или термобарическим вакуумным боеприпасом, убивающим все живое.

"У нас каждый выход самое малое четыре-пять двухсотых, в основном когда пересменка. Кацап нас слушает, знает время, когда мы выходим с позиций, и дроны начинают посадки утюжить. С нами выходили пацаны — дрончик завис, четыре мины прилетело — четыре тела, пятый трехсотый — и то он нашел старый блиндаж, залез и задвухсотился, пока его искали", - рассказывает боец.

Еще одна проблема с дронами - невозможность быстро вывезти раненых: "За каждым медэваком охотятся дроны, поэтому возить можно только по серому или по туману. Раненые по три-пять дней лежат на позициях, мучаются и умирают".

Журналист пишет, что украинские команды дронщиков занимаются тем же самым. Многие из них рассматривают это как "охоту" и одержимы "жаждой убийств". Другие говорят, что с той стороны "тоже люди", а некоторые из них оказывали помощь раненым врагам.

Также собеседники журналиста признают, что дронщики постоянно атакуют гражданские машины, дома или людей.

"Это делается на последних минутах полета, когда им жалко просто так терять дрон". За один полет дрона могут "задвухсотить" до десятка человек.

Один из украинских военных по имени Боря считает, что беспилотники стали оружием массового поражения и нужно их запретить, как химическое оружие. Тем не менее, по словам Тараса, россияне "очень быстро идут, по километру или полкилометра в день".

Для удержания линии фронта "отдаются приказы, которые рискуют жизнью солдат". Например, на ночные выходы, когда солдаты видны в тепловизор.

"Нас так кидали группу за группой — и нашу роту размотали", - сообщает Тарас.

"Просто ложат мясо, а пидары лезут, по пять населенных пунктов берут каждый день", - комментирует сидящий рядом военный.

"От солдат фонит пессимизмом. Раньше измученные военные горячо возмущались теми, кто не хочет прийти им на смену. Теперь ненависть и презрение сменились обреченным принятием — кто же добровольно сюда полезет. К СОЧ теперь тоже относятся с пониманием", - пишет автор.

Журналист также описывает свои впечатления от поездок на поездах по Украине. По его словам, "люди, считающие, что войну надо немедленно заканчивать, начали говорить открыто". Он описывает спор женщин с военными в плацкартном вагоне. Женщина из Хмельницкой области считает, что с "соседями надо жить мирно", имея в виду россиян, и "мы не свои жизненные задачи решаем, а чьи-то чужие, которые нам навязали". Солдаты с ней не согласны, хотя и признают: дальше будет еще хуже.

"Проходя по вагону, я слышу, что в другом отсеке тоже обсуждают близкий мир", - добавляет журналист.

Ранее издание ВВС приводило свидетельства украинских военных об отступлении из Курской области.