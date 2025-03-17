Украинские военные прокомментировали свое отступление из Курской области.

Их свидетельства приводит ВВС.

По словам военных, ВСУ на российской территории находились под постоянными ударами беспилотников противника, которые перерезали основную трассу снабжения Суджа-Сумы.

9 марта боец Владимир заявил изданию, что он в Судже, где царит "паника и обвал фронта". Как он рассказал журналистам, украинские войска "стараются отойти колоннами войск и техники". Часть из них сжигают на дороге российские беспилотники. Причем уехать днем ​​невозможно.

"У нас все материально-техническое обеспечение здесь на одной трассе Суджа-Сумы. И все знали, что [россияне] попытаются ее перерезать. Но это опять-таки стало неожиданностью для нашего командования", - говорит боец.

Перед возвращением Суджи под контроль РФ он сообщил, что российские силы давят их с трех сторон.

Другой боец Максим говорит, что "противнику удалось уничтожить десятки единиц техники", а обломки "создали пробки на путях поставки".

Антон, который служил в штабе командования Курского фронта, назвал ситуацию "катастрофической". Он рассказал, что ему удалось выйти из Суджи пешком, ночью: "Несколько раз едва не погибли. Беспилотники постоянно в небе".

По его мнению, весь плацдарм Украины на Курщине будет потерян, но "с военной точки зрения Курское направление себя исчерпало, удерживать его больше нет смысла".

Солдат Дмитрий сравнил отступление со "сценой из фильма ужасов: дороги усеяны сотнями уничтоженных автомобилей, бронетехники и квадроциклов, есть много раненых и погибших".

Его автомобиль застрял в грязи, за ним охотился дрон, он и его сослуживцы два часа прятались в лесу, прежде чем их спасли. Дмитрий рассказал, что многие украинские бойцы отступали пешком, "шли по 15-20 км".

Ситуация, по его словам, превратилась из "сложной и критической в ​​катастрофическую". 14 марта он заявил, что "в Курской области все закончено, операция не стала успешной".

По его оценкам, тысячи украинских военных погибли с момента первого перехода на территорию России в августе.

Напомним, генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил потерю Суджи в Курской области.

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая заявляла, что отступление ВСУ из Курской области не было запланировано и подразделения выходят, кто "как может", без приказа.