Отступление ВСУ из Курской области не было запланировано и подразделения выходят, кто "как может", без приказа.

Так заявляет народный депутат Марьяна Безуглая и называет это "очередным просчетом".

"Люди не получают никаких приказов на выход, каждое подразделение выходит, как может. Это варварство со стороны Сырского! Операция была необходима, а удержание позиций - важно, особенно сейчас", - пишет Безуглая.

Напомним, ранее Путин и Трамп заявили об окружении ВСУ в Курской области. Что это значит, мы анализировали в отдельном материале.

В свою очередь Зеленский говорил, что российские войска пытаются взять в окружение ВСУ не в Курской области, а на сопредельной территории Украины. По его словам, окруженных украинских войск под Курском нет, а операция ВСУ там в определенных районах продолжается.

Война в Украине идет 1118-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.