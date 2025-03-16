Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил потерю города Суджи в Курской области. Об этом свидетельствует карта позиций украинских сил.

В Курской области за прошедшие сутки произошло 19 боестолкновений, враг нанес 34 авиационных удара, сбросив 63 управляемые бомбы и осуществил 243 артиллерийских обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня, сообщили в Генштабе.

Вчера украинский военный паблик Deep State сообщал, что россияне полностью захватили Суджу. Также армия РФ в Курской области вернула под свой контроль Рубанщину к западу от Суджи.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что окруженных украинских войск в Курской области нет, а операция ВСУ там в определенных районах продолжается.

Война в Украине идет 1117-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.