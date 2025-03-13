Минобороны РФ заявляет о возвращении под российский контроль города Суджи в Курской области.

Вчера и сегодня из Суджи появлялись видео с присутствием в разных районах города российских войск. Военные паблики РФ заявляют, что ВСУ в городе уже нет.

Минобороны РФ публикует кадры Суджи. Видны разрушения.

Генштаб ВСУ не подтверждает потерю Суджи. В официальной карте за сегодняшней день большая часть города указана под контролем Украины.

В то же время карта украинского военного паблика Deep State за вчерашний день показывает только серую зону на окраинах Суджи, что означает, что ни одна из сторон там пока не закрепилась. А остальная часть указана под контролем РФ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский допустил новые отступления в Курской области и заявил, что россияне пытаются прорваться на территорию Украины.

Война в Украине идет 1114-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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