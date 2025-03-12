Президент России Владимир Путин приехал в Курскую область впервые с того момента, как ее часть заняли ВСУ.

Кремлевский пул опубликовал видео прибытия, на котором видно, что российский президент одет в военную форму.

По прибытии Путин принял доклад начальника штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который сообщил, что российскими войсками "освобождены 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ".

Герасимов утверждает, что "украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение". Он добавил, что "задача разгрома ВСУ в Курской области и выхода на госграницу будет выполнена в кратчайшие сроки".

Также начальник Генштаба утверждает, что российские военные в ряде мест пересекли границу и вошли в Сумскую область.

Путин озвучил задачу "в кратчайшие сроки" вытеснить ВСУ из Курской области. Он также заявил, что необходимо подумать о создании "зоны безопасности" вдоль российской границы в Курской области.

Напомним, по данным карты Deep State, ВСУ вышли из большей части Суджи Курской области.

В городе сейчас присутствует только армия РФ и есть серая зона на западе и севере.

О том, какое значение может иметь отступление ВСУ из Курской области для переговоров о возможном прекращении огня в Украине, мы писали в отдельном материале.