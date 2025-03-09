В РФ заявляют о взятии деревни Малая Локня в Курской области. Это главный укрепрайон ВСУ к северу от Суджи.

Об этом сообщило министерство обороны РФ и пишут российские военные телеграм-каналы, публикуются кадры с трёхцветным флагом на одной из вышек.

Также россияне утверждают, что вернули контроль над селами Черкасское Поречное и Косица.

Потерю Малой Локни, а также села Мартыновка к северу от Суджи подтвердил украинский военный паблик Deep State.

За сутки площадь украинского плацдарма на Курщине уменьшилась почти на 40 квадратных километров и составляет теперь 288,8 кв. км.

Ранее район Малой Локни был атакован россиянами с флангов – бои шли под сёлами Русским и Черкасским Поречным на востоке и Лебедевкой на западе от районного центра. Также мы писали о том, что Малая Локня могла быть отрезана с юга, через Кубаткино.

При этом военные паблики РФ утверждают, что на всей территории к северу от Кубаткино и Козачьей Локни (то есть на всём северном участке курского плацдарма ВСУ) организованное сопротивление украинских войск прекратилось и отдельные подразделения отходят к Козачьей Локне и к Судже.

Украина этого не подтверждала.

О взятии россиянами Малой Локни в Курской области в соцсетях пишет и немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке.

Он публикует кадры с россиянами на здании местной исправительной колонии – ключевого объекта в этой деревне.

Также, по его словам, россияне взяли расположенные рядом Николаевку, Викторовку и большую часть Никольского.

По словам Рёпке, в Малой Локне россияне захватили, среди прочего, американский танк "Абрамс".

Ранее боец ВСУ сообщил, что проезд к Судже полностью контролируется российскими дронами.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, что происходит в Курской области, где Россия начала масштабное контрнаступление.