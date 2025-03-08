У 10-тысячной группировки украинских войск в Курской области наблюдается угроза окружения после наступления россиян под Суджей.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

По данным издания, российское продвижение связано с отключением Украины от американских разведывательных данных.

"Российское продвижение по ключевому пути произошло вскоре после того, как США прервали обмен разведданными с Украиной. Ограничив наблюдение, США позволят россиянам действовать более свободно и планировать нападения без ведома Украины, считают эксперты", - говорится в статье.

Со слов украинских источников в разведке, практически все разведданные от США были остановлены.

Отмечается, что в наступлении также было использовано значительное количество северокорейских войск. Теперь Украина рассматривает возможность ухода из Курской области, чтобы избежать дальнейших потерь.

"Мы хотим избежать потерь. Страх перед окружением реален", - сказали военные ВСУ изданию.

Оставшиеся вблизи российской границы украинские войска соединены коридором длиной около одного километра и шириной менее 500 метров в самом узком месте.

Ранее издание Reuters полагало, что украинские войска в Курской области находятся под угрозой окружения и могут быть выведены назад в Украину.

При этом Politico писали, что продвижение РФ в Курской области вынуждает Украину рассмотреть возможность вывода оттуда своих войск, чтобы избежать окружения.