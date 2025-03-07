Украинские силы, ведущие бои на территории России, находятся почти в окружении. Речь идет о тысячах украинских военнослужащих.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Это стало серьезным ударом для Киева, который рассчитывал использовать свое присутствие в регионе как рычаг давления на Москву в возможных мирных переговорах, отмечает Reuters.

Агентство пишет, что ситуация у украинских сил в Курской области резко ухудшилась за последние три дня: российские силы отбили значительные территории в рамках наступательной операции, которая почти разрезала украинскую группировку на две части и отрезала основную группу от ее главных путей снабжения.

Ранее Politico сообщила, что продвижение РФ в Курской области вынуждает Украину рассмотреть возможность вывода оттуда своих войск, чтобы избежать окружения.

Накануне россияне практически отрезали большую часть украинского плацдама в Курской области от границы, что поставило под прямую угрозу снабжение всей группировки ВСУ в российском регионе.

А Deep State сообщил, что армия РФ захватила Новенькое в Сумской области рядом с курским плацдармом ВСУ.