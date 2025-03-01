Российские войска взяли под контроль часть приграничной территории в Курской области. Речь об участке размером почти 15 квадратных километров в районе Николаево-Дарьино.

Об этом свидетельствуют данные военного паблика Deep State.

Таким образом россияне продвинулись западнее села Свердликово, срезав весь приграничный выступ украинского плацдарма (с остатками серой зоны с российской стороны).

Рядом, с украинской стороны границы, находится село Новенькое, где, по данным DS, армия РФ ведет бои, прорвавшись через кордон. При этом украинский Генштаб эту информацию опровергал.

На обновленной карте Deep State серая зона вокруг Новенького остается, что означает продолжение боевых действий в регионе.

Украинский паблик "Разведка Ноем" сообщает, что обстановка в Курской области для ВСУ значительно усложняется.

По его данным, с 5 января россияне перебросили в регион около десятка "адекватных экипажей" FPV-дронов и массированно атакуют логистические пути украинских сил, что усложняет доставку боекомплекта и ротацию личного состава.

"200-х немного, но транспорт очень страдает, особенно от Фпиви, которых привезли 8–10 адекватных экипажей. К сожалению, многие наши экипажи вылетают из строя, потому что им просто-напросто уничтожают транспорт подвоза, что делает невозможным их работу. Кроме того, страдает пехота, которая остается почти без поддержки с неба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "по мрачным прогнозам участников Курской операции", если в течение следующих нескольких недель ситуация не изменится, может произойти "довольно печальная картина".

Отметим, что 5 января Украина пошла в очередное наступление в Курской области, однако масштабных продвижений оно не дало. В последние недели в Курской области армия РФ продвигается, вернув себе несколько деревень на севере и юго-западе украинского плацдарма. В том числе и село Свердликово, что приблизило РФ к трассе на Суджу на расстоянии менее 10 километров и позволило установить огневой контроль над ней. С тех пор стало появляться много видео с большим количеством подбитой украинской техники на трассе.

Война в Украине идет 1102-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 марта 2025 года в обновляемом онлайне.