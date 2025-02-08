ВСУ продвинулись в Курской области, войдя в село Черкасская Конопелька к юго-востоку от Суджи и подойдя к окрестностям Фонасеевки.

Об этом сообщает паблик Deep State.

По данным онлайн-карты, село Фонасеевка находится в "серой" зоне.

Предполагается, что село Уланок является вероятно главной целью начавшейся позавчера украинской атаки. В настоящее время населенный пункт находится в зоне российского контроля.

При этом российские военные паблики предполагают, что теперь ВСУ могут ударить по приграничному селу Плехово, которое армия РФ вернула в декабре. Также продвижение в Черкасской Конопельке создает угрозу для северо-восточного фланга российских войск, которые в данный момент ведут бои в районе Махновки на подступах к Судже.

Тем временем российские войска продвинулись в Андреевке к западу от Курахово, в районе Часового Яра и Торецка, а также около Тернов.

Война в Украине идет 1081-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 8 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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