В случае захвата города Покровск в Донецкой области у России будет два основных варианта развития наступления, приводит мнение аналитиков Reuters.

Первый из вариантов является в продвижении на запад, в малонаселенные равнины Днепропетровской области, "которые слабо укреплены и не представляют Киеву никаких естественных или городских препятствий для обороны".

Вторым - продвижение на север, "в более плотную сеть промышленных городов, через которые будет сложнее прорваться, но это позволит Москве оказать давление на Краматорск и Славянск - два крупнейших оставшихся под контролем Украины города в восточной части Донецкой области".

За последние несколько дней армия РФ вышла Покровском на главную железнодорожную линию из Днепропетровской области. Автомобильные и железнодорожные пути Покровска могут позволить РФ использовать его в качестве плацдарма для наступления как на север, так и на запад, анализирует издание.

Ранее город был важным центром снабжения значительной части фронта для ВСУ, однако в последние месяцы угроза обстрелов ограничила эту функцию. По обе стороны города россияне находится в пределах досягаемости артиллерии и беспилотников к важнейшей автомагистрали с Днепра, и большинство автомобилей теперь объезжают город по проселочным дорогам.

Ранее жителей юго-восточной части Днепропетровской области призывают эвакуироваться.

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