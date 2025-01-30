У российских войск крупное продвижение в южной части Часова Яра. Об этом свидетельствует карта украинского военного паблика Deep State.

Российские паблики вчера писали о продвижении своих войск к микрорайонам Шевченко и Цех №2. Это совпадает с тем, что отображено на карте DS.

Армия РФ продвинулась в сторону трассы Запорожье - Курахово и на нескольких участках южнее Покровска, свидетельствует карта Deep State.

Война в Украине идет 1072-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Донецкой области уже идут бои за трассу Покровск - Константиновка, свидетельствует карта Deep State. Россияне, как показывает на своей карте Deep State, завершили захват Великой Новоселки, официально это не подтверждают. Первый официальный контакт Украины с командой Трампа может состояться 12 февраля в Париже.

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