Украинский военный телеграм-канал Deep State опровергает заявления оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" о частичном контроле Великой Новосёлки в Донецкой области.

Паблик приводит кадры присутствия РФ в центральной части поселка.

"Пожалуй, это впервые на нашей памяти, когда официально кто-то еще "удерживает", а ка..пы ходят по поселку прусским маршем с флагами и запускают салюты", - заявляет украинский телеграм-канал и добавляет, что "ложь нас всех погубит".

Накануне в Минобороны РФ заявили о полном захвате Великой Новоселки. Перед этим Deep State сообщал, что Великая Новосёлка практически полностью оккупирована российской армией. Украинские военные говорили об окружении подразделений ВСУ в южной части населённого пункта.

Война в Украине идет 1069-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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