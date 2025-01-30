Жителей юго-восточной части Днепропетровской области призывают эвакуироваться
Жителей населенных пунктов на юго-востоке Днепропетровской области призывают эвакуироваться из-за приближения к ним фронта.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Он отметил, что в последнее время он получает вопросы о том, оставаться или уезжать из прифронтовых общин.
"Если у вас есть возможность уехать из прифронтовых территорий, следует сделать это заранее. Пока официальная эвакуация из прифронтовых общин не объявлена", - написал Лукашук.
Власти обещают помочь с выездом и местами для проживания.
Напомним, что фронт приближается к Днепропетровской области со стороны Великой Новоселки и Удачного, что южнее Покровска.
Волонтер опубликовал видео, в котором говорит, что взрывы слышны уже на стеле, что в 30 км от Покровска.
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