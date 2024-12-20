Детей заберут у родителей. В Украине изменили правила обязательной эвакуации
Согласно новому постановлению правительства, если родители отказываются от обязательной эвакуации детей, ее будет принудительно осуществлять Нацполиция.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины на своей странице в Фейсбуке.
Детей будут забирать от родителей и в дальнейшем передавать органам опеки и попечительства.
Законопроекты МВД, одобренные Кабинетом министров предусматривают следующие положения:
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военные администрации могут объявлять обязательную эвакуацию с территорий боевых действий по предложению военного командования;
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обязательная эвакуация может быть общей или касаться только отдельных категорий населения: детей, пожилых людей или лиц с инвалидностью;
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обязательная эвакуация детей осуществляется вместе с одним из родителей, лицом, их заменяющим или другими законными представителями. Эвакуация осуществляется органами опеки и попечительства с привлечением Национальной полиции
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если родители отказываются от обязательной эвакуации детей, она осуществляется Национальной полицией, с передачей детей органам опеки и попечительства
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решение об принудительной эвакуации детей принимает областная военная администрация по предложению военного командования и по согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий.
Напомним, жителей Херсона призвали к эвакуации после того как российские ДРГ пытались высадиться в городе.
Ранее стало известно, что из прифронтового Купянска Харьковской области эвакуировали половину оставшихся жителей.