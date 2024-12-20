Согласно новому постановлению правительства, если родители отказываются от обязательной эвакуации детей, ее будет принудительно осуществлять Нацполиция.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины на своей странице в Фейсбуке.

Детей будут забирать от родителей и в дальнейшем передавать органам опеки и попечительства.

Законопроекты МВД, одобренные Кабинетом министров предусматривают следующие положения:

военные администрации могут объявлять обязательную эвакуацию с территорий боевых действий по предложению военного командования;

обязательная эвакуация может быть общей или касаться только отдельных категорий населения: детей, пожилых людей или лиц с инвалидностью;

обязательная эвакуация детей осуществляется вместе с одним из родителей, лицом, их заменяющим или другими законными представителями. Эвакуация осуществляется органами опеки и попечительства с привлечением Национальной полиции

если родители отказываются от обязательной эвакуации детей, она осуществляется Национальной полицией, с передачей детей органам опеки и попечительства

решение об принудительной эвакуации детей принимает областная военная администрация по предложению военного командования и по согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий.

Напомним, жителей Херсона призвали к эвакуации после того как российские ДРГ пытались высадиться в городе.

Ранее стало известно, что из прифронтового Купянска Харьковской области эвакуировали половину оставшихся жителей.