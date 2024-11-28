Несколько регионов России сегодня ночью атаковали дроны.

Минобороны РФ заявляет о сбитии 25 БПЛА: два - над Ростовской областью (Каменск и Таганрог), шесть - над Брянской, 14 - над территорией Краснодарского края (Славянск-на-Кубани, хутор Чигрин), три - над Крымом.

В сети пишут, что дроны также атаковали мост через реку Протока, который соединяет Славянск-на-Кубани с хутором Трудобеликовским.

В российском Славянске-на-Кубани проводится частичная эвакуация населения из-за ночной атаки дронов, сообщает глава района.

Напомним, сегодня утром россияне нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. В Волынской области без света остались 215 тыс. домохозяйств, а во Львовской области - более полумиллиона домохозяйст.

Война в Украине идет 1009-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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