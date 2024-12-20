Херсон с утра подвергся массированному артиллерийскому обстрелу и атаке российской ДРГ. Известно об одном погибшем и девяти раненых.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Взрывы – во всех районах областного центра. Враг целенаправленно атаковал жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру", - написал он.

Из-за массированных российских обстрелов в Херсонской области без электроснабжения осталось до 60 тысяч абонентов.

Глава ОВА заявляет, что во время этих обстрелов российские ДРГ пытались продвинуться в направлении Херсона и высадиться на правом берегу Днепра, но "были обнаружены и уничтожены". О том же пишут и паблики украинских военных.

В то же время они сообщают, что обстрел продолжается, а россияне пустили по Днепру дымовую завесу.

Напомним, что Прокудин в начале декабря говорил, что россияне собрали "300 лодок для переправы через реку" и готовятся к наступлению на Херсон.

Также сегодня утром россияне совершили ракетную атаку на Киев. Один человек погиб, еще девять пострадали.

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