Российские и неофициальные украинские источники подтверждают, что армия РФ захватила Великую Новоселку – населенный пункт в Донецкой области, который долгое время был одним из ключевых узлов обороны ВСУ на Южном фронте.



Главная опасность для украинских войск состоит в том, что россияне смогут развить наступление от Великой Новоселки дальше на запад в тылу основных оборонительных линий ВСУ и повторится та же ситуация, что и после падения Очеретино в апреле 2024 года, когда россияне смогли зайти в тыл укрепрайонам украинских войск и обойти их с запада, захватив Карловку, Украинск и Горняк, где ВСУ ранее готовились отражать атаки россиян с востока.

От Великой Новоселки до Запорожья по прямой практически 125 километров. И южнее этой воображаемой прямой линии остаются Гуляйполе, Орехов и другие основные укрепрайоны украинских войск на Южном фронте. При этом, как заявляют военные, серьезных фортификаций в степных районах на пространстве от западной границы Донецкой области до Днепра практически нет. Хотя власти время от времени публикуют видео со строительства укреплений.

Естественно, для того чтобы развить дальнейшее наступление на запад, россиянам нужны, во-первых, значительные резервы. Во-вторых, наступление должно идти широким фронтом, чтобы избежать фланговых ударов. И такое наступление, по сути, уже идет.

Если посмотреть карту DeepState в динамике за два месяца, то мы увидим поступательное движение россиян в западном направлении - то есть в направлении Днепропетровской и Запорожской областей по широкой дуге от Покровска до Великой Новоселки. И динамика продвижения у россиян здесь значительно выше, чем на других направлениях, что указывает либо на проблемы с линиями обороны у ВСУ, либо на значительную концентрацию сил россиян, либо на то и другое вместе взятое.

К слову, что касается Покровска, то, как видно по карте, основные усилия армия РФ в последние месяцы предпринимала не по штурму непосредственно города, а по его обходу с запада с вектором движения как на север с целью перерезать дорогу Покровск - Павлоград, так и в сторону границы Днепропетровской области. То есть россияне как бы оставляют Покровск в своем тылу, перерезая постепенно его коммуникации и создавая плацдарм для движения на запад.

Безусловно, до Днепра и Запорожья россиянам предстоит еще долгий путь в 140 и 120 километров соответственно. И, неизвестно, достаточно ли у них для этого резервов и какие силы есть у ВСУ, чтобы сдержать наступление. Хотя понятно, что с учетом потенциальной угрозы украинское командование постарается перебросить сюда необходимые силы, чтобы остановить российское продвижение на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Запорожье и Днепр являются крупнейшими логистическими и промышленными центрами, и их потеря фактически разорвет логистику ВСУ на значительной части фронта.

Правда, есть вопрос: будет российское командование рассматривать данное направление как приоритетное либо снизит здесь нажим, а основные усилия и резервы направит на захват северной части Донецкой области (Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, Святогорск и Лиман). Если РФ выберет последний вариант, то это станет для ВСУ большой удачей. Пока россияне будут медленно и с большими потерями продвигаться через реки и леса севера Донбасса (крайне трудный театр военных действий для наступления и удобный - для обороны), украинская армия сможет подготовить Запорожскую и Днепропетровскую области к защите.

Но, повторимся, пока наибольшее продвижение у РФ как раз в направлении Запорожья и Днепра. И давление здесь не ослабевает.