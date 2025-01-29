За трассу Покровск-Константиновка в Донецкой области уже идут бои.

Об этом свидетельствует карта украинского военного телеграм-канала Deep State.

За минувшие сутки серая зона расширилась на трассу, а также указано продвижение РФ восточнее.

Кроме того, россияне продвинулись на нескольких участках от Покровска до Курахово.

Также армия РФ завершила захват Великой Новоселки.

Ранее в ВСУ сообщали, что российские войска пытаются обойти Покровск с запада.

Также мы анализировали возможные действия российской армии после захвата Великой Новосёлки.

Война в Украине идет 1071-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты военного паблика Deep State, армия РФ продвинулась на нескольких участках между Покровском и Курахово. Минобороны РФ заявило о захвате Двуречной, что на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. В Харьковской ОВА это опровергали. На карте Deep State указано присутствие ВСУ в северо-западном районе поселка и серая зона в его центре, остальное занято российской армией.

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