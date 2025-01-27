В Донецкой области Украины неприятель продолжает предпринимать попытки выровнять линию фронта для широкого наступления.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Это их главная амбиция – именно обойти Покровск с запада. Соответственно, там идут тяжёлые бои, и украинские войска пытаются остановить их и не дать осуществить такой охват города и не дать прервать логистические пути", – рассказал Трегубов в эфире телемарафона.

Ранее мы анализировали возможные действия российской армии после захвата Великой Новосёлки.

Война в Украине продолжается 1069-й день. Последние новости с главными событиями 27 января 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне ВСУ прокомментировали ситуацию в Великой Новосёлке Донецкой области. В ОСГВ "Хортица" утверждают, что населённый пункт не оккупирован российской армией. В 110-й ОМБр заявили, что угрозы окружения украинских войск в районе Великой Новосёлки нет, в самом пгт. продолжаются бои. В РФ сообщали о полном захвате Великой Новосёлки.

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