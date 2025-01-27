Вторая за месяц бригада ВСУ "распадается по мере развертывания на передовой". Речь идет о 157-й отдельной механизированной бригаде, которую отправляют под Покровск.

Об этом сообщает Forbes.

Родственник одного из бойцов заявил "Громадському", что "эта недавно сформированная бригада не прошла необходимую боевую подготовку, но ее сразу же отправили в самые горячие точки".

Сообщается, что в бригаде не было опытных военных: "все новички". Увидев свои позиции под Покровском, многие бойцы тут же покидали их.

Старшие командиры "почувствовали надвигающуюся катастрофу" и начали выделять из бригады роты и батальоны, направляя их в опытные бригады для усиления, "но это только ускорило развал".

"Ситуация в 157-й механизированной бригаде отражает ситуацию в других бригадах 150-й серии. Солдаты были взяты в процессе формирования подразделения, спешно переброшены на фронт и отправлены без надлежащей подготовки, что привело к тяжелым потерям", - пишет военный портал Militaryland.

Всего таких бригад восемь, они были сформированы в 2023 и начале 2024 года и после "длительного периода подготовки" начали прибывать на фронт с конца прошлого года, пишет Forbes. Эти бригады большие по численности, но "хрупкие — с неопытными лидерами, слишком малым количеством современной бронетехники и низким моральным духом, что часто приводит к высокому уровню дезертирства".

Напомним, ранее ситуация в 155-й бригаде также стала предметом расследования из-за массового дезертирства еще на этапе обучения во Франции, а потом еще большего - после прибытия на фронт и первых потерь в тяжелых боях.

После резонанса в СМИ бывший командир бригады Дмитрий Рюмшин был задержан.