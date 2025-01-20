Сегодня Государственное бюро расследований задержало высокопоставленного украинского военного, а также собирается предъявить подозрения двум военачальникам.

Об этом заявил в своих соцсетях главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

По его словам, подозрения предъявят:

бывшему командиру 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" полковнику Дмитрию Рюмшину;

бригадному генералу Юрию Галушкину, бывшему командующему оперативно-тактическим управлением "Харьков";

генерал-лейтенанту Артуру Горбенко, бывшему командиру 125-й львовской бригады теробороны, а также бывшему заместителю командира 125-й бригады.

При этом Рюмшина задержали в Черновцах, а двум последним объявят подозрение за служебную халатность в связи с провалом обороны и потерей управляемости войск на Харьковском направлении 10 мая 2024 года.

Вскоре после публикации Бутусова ГБР официально сообщило о задержании Рюмшина, Галушкина и Горбенко по делу о вторжении РФ в Волчанск в мае 2024 года.

По версии следствия, халатность командиров привела к захвату территорий на севере Харьковской области, потере солдат и вооружений. В частности, бывший командир группировки "Харьков" и 125-й бригады ТРО знал о скором вторжении РФ, но не предупредил бойцов, не обустроил позиции, давал "завышенные" задачи и не совершил своевременно маневр. А бывший командир 415-го батальона 23-й ОМБР не организовал оборону, во время отражения наступления РФ не доложил старшему командиру о результатах оборонного боя, не принял меры, чтобы остановить самоволку 12 военнослужащих, единолично отдал боевой приказ без согласования со старшим командиром и не выполнил распоряжение о возобновлении утраченных позиций.

По версии следствия, все это привело к продвижению войск РФ.

8 января стало известно, что ГБР задержало командира одной из рот скандальной 155-й бригады "Анна Киевская", в отношении которой сейчас идет расследование касательно массовых случаев дезертирства.

А Генштаб ВСУ планирует заменить командира этой бригады из-за выявленных "существенных недостатков" при подготовке личного состава.