В Генштабе ВСУ планируют заменить командира 155-й бригады "Анна Киевская" из-за выявленных "существенных недостатков" при подготовке личного состава.

Соответствующая информация была опубликована на странице Генерального штаба в Фейсбуке.

Какие именно недостатки были обнаружены, не сообщается. При этом заявляется, что "ошибки, произошедшие при формировании и подготовке 155-й бригады имени Анны Киевской учтены, принимаются меры по их недопущению в будущем".

На днях главред "Цензора" Юрий Бутусов сообщал, что в 156-ю бригаду продолжают направлять мобилизованных – несмотря на решение Ставки насыщать личным составом уже опытные бригады, тогда как 156-я - новая бригада.

Ранее после скандала вокруг 155-й бригады недостатки командования ВСУ заметили журналисты из Британии.

Боенеспособность подразделения, формирование которого стоило 930 миллионов долларов, осветило сложности в процессе мобилизации в Украине, бездействие высшего командования и растущее разочарование союзников, писал журнал The Economist.

Напомним, в "Анне Киевской" произошло массовое дезертирство, когда на Покровском направлении огневые позиции покинули почти две тысячи мобилизованных.