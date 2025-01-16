Скандал со 155-й отдельной механизированной бригадой "Анна Киевская" выявил серьезные недостатки в военном командовании Украины.

Об этом пишет британский журнал The Economist.

Дезертирство в 155-й бригаде, содержание которой стоило 930 миллионов долларов, осветило сложности в процессе мобилизации в Украине, бездействие высшего командования и растущее разочарование союзников.

Издание отмечает, что Владимир Зеленский теперь контролирует расследование злоупотреблений властью в армии, чтобы успокоить раздражение Франции.

Новый закон о мобилизации, принятый прошлой весной, не остановил мобилизацию людей на улице, также говорится в статье.

В прошлом году возросло количество дезертиров. Некоторые генералы закрывают глаза на плохие новости, а другие военные обвиняют подчиненных, пишет The Economist.

Напомним, о дезертирстве 50 украинских военных из бригады "Анна Киевская" во Франции сначала сообщил журналист Юрий Бутусов. Также, по его словам, уже после возвращения бригады в Украину из нее в самоволку ушли 1700 человек.

В Государственном бюро расследований заявили, что расследуют изложенные в СМИ факты о ситуации в бригаде "Анна Киевская".