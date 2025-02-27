Северная Корея направила в Курскую область РФ дополнительные подкрепления, однако их численность пока неизвестна.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

Размеры подкреплений не указаны.

Yonhap News пишет, что оценка последовала за новостным сообщением о том, что в период с января по февраль в ходе второго раунда переброски войск в Курск было переброшено от 1000 до 3000 северокорейских военнослужащих на российских грузовых судах и военных самолетах.

Южнокорейские военные представители заявили, что были обнаружены признаки того, что Северная Корея в этом году направит в Россию более 1000 дополнительных военнослужащих, отмечает издание.

"Предполагается, что в прошлом году Северная Корея направила около 11 000 военнослужащих в прифронтовую зону России под Курском", - пишет Yonhap News.

Напомним, Россия за последнее время провела ряд контратак в Курской области, продвинувшись на севере и в юго-западной части украинского плацдарма.

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