Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что и дальше будет поддерживать Россию в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters.

Он заявил, что "украинская проблема" будет и в текущем году одной из главных точек международной напряженности. Этот и другие конфликты "повышают опасность вспышки новой мировой войны".

Ким заявил, что США являются "главным закулисным водителем машины войны, подстрекающей к трагической ситуации в Украине". Часть Запада, которая поддалась "нереальной бредовой идее о нанесении России стратегического поражения", намеренно, по словам главы КДНР, затягивает войну в Украине.

"Наша армия и народ согласно духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ будут неизменно поддерживать справедливую борьбу армии и народа России за защиту своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности", - заключил Ким.

Ранее западные СМИ написали, что войска КНДР отозвали с линии фронта в Курской области из-за больших потерь. Но сейчас украинские военные сообщают, что корейцы продолжают штурмы.