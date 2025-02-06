Северокорейские баллистические ракеты, которые Россия выпустила по Украине с конца декабря, стали гораздо точнее.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные украинские источники.

Их точность увеличилась до 50–100 м от намеченной цели. Это "свидетельствует о том, что Северная Корея успешно использует поле боя для испытания своих ракетных технологий".

"Поскольку они производят ракеты и получают отзывы от заказчиков – российской армии – у них появляется больше опыта в производстве более надежных ракет", – говорит южнокорейский эксперт.

И добавляет, что это "имеет тревожные последствия для потенциала КНДР угрожать Южной Корее, Японии и Соединенным Штатам или продавать модернизированное оружие "несостоятельным" государствам или вооруженным группировкам".

Напомним, в конце января Северная Корея провела испытания стратегических крылатых ракет подводного базирования. Запуск производился с моря из-под воды.

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