Северная Корея провела испытания стратегических крылатых ракет подводного базирования. Запуск производился с моря из-под воды.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Испытание состоялось в рамках плана государственной обороноспособности. Целью стало повышение эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников.

В пресс-центре отметили, что ракеты пролетели по овальной и 8-образно траектории 1500 км в течение 7,507-7,511 секунды, после чего попали в цель. Также заявляется, что испытания не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран.

На запуске присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын, которого сопровождали член Центрального военного комитета ТПК Ким Чон Сик и начальник Главного управления ракетостроения Чан Чхан Ха.

"Мы и впредь всегда будем ответственно выполнять важную миссию для защиты перманентного мира и стабильности", - заявил Ким Чен Ын.

Напомним, в начале месяца КНДР провела испытания новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности.