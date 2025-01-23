Северная Корея отправит РФ подкрепление в Курскую область - ракетные и артиллерийские войска. Об этом сообщил The War Zone глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

"Мы не ожидаем увидеть много новых наземных боевых частей", - отметил он, уточнив, что не знает наверняка, сколько новых войск и когда будут переданы.

Ожидается, что КНДР поставит РФ еще около 120 170-мм САУ M1989 Koksan и 120 240-мм РСЗО M-1991 для поддержки как северокорейских, так и российских операций. А также за текущий год передаст еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23 - для российских ударов.

По словам Буданова, в Курской области были убиты около 4 тыс. северокорейских военных из отправленных 12 тыс. Главком ВСУ Александр Сырский на днях говорил, что ранены и убиты уже половина из общего количества отправленных войск КНДР. Он отметил, что они "высоко мотивированы, хорошо обучены" и "храбры". Буданов говорит, что они как "биологические роботы".

The New York Times также пишет, что подкрепление КНДР ожидается "в течение следующих двух месяцев", ссылаясь на высокопоставленных представителей Пентагона.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Северная Корея может отправить в РФ для войны с Украиной еще больше солдат и военной техники.

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