Северная Корея может отправить в РФ для войны с Украиной еще больше солдат и военной техники. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам Ставки верховного главнокомандующего.

Он сообщил, что по предварительным данным, в Курской области уже были убиты и ранены более 3000 северокорейских военных.

"Есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи, и будут наши ощутимые ответы на это", - отметил Зеленский.

Также на Ставке обсуждали ситуацию в Сирии. Украина готова отправлять туда продовольствие и иметь дело с повстанцами, захватившими власть.

"Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и, в целом, в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров. Считаем, что принципиально для безопасности народа Сирии и региона убрать любое российское присутствие из Сирии", - пишет Зеленский.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в наступлении РФ в Курской области активно применяются подразделения армии КНДР.

Война в Украине идет 1034-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.