В четверг, 6 февраля, в Украине идет 1079-й день войны с Россией.
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08:07 Российские войска продвинулись в одном из ключевых сел к западу от Курахово - Андреевке, свидетельствует карта Deep State.
Деревня имеет важное значение для выхода на трассу в сторону Запорожья и окружения украинских сил под Курахово. В частности, продвижение там создает проблемы для ВСУ в селе Улаклы, расположенном на трассе.
Также есть продвижение в соседнем Дачном (россияне утверждают, что оно уже ими захвачено, украинские паблики и военные этого пока не подтверждают).
И российские, и украинские военные телеграм-каналы также пишут об интенсивных штурмах Константинополя с юга с периодическим "заскоком" пехоты противника на окраины села.
07:50 ВСУ нанесли удар по Приморско-Ахтарску в Краснодарском крае РФ.
Местные власти заявили об ударе беспилотников. Паблики написали о возгорании в районе аэродрома.
Украина подтвердила атаку аэродрома, с которого запускаются "Шахеды".
07:44 "Шахед" ударил по крупнейшему харьковскому рынку Барабашово.
Там бушевал серьёзный пожар, сгорели торговые ряды.