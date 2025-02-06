У нового президент США Дональда Трампа ещё нет никакого официального плана по прекращению российско-украинской военного конфликта, утверждает Владимир Зеленский.

"Его (плана) еще официального нет. То, что есть в тех или иных публикациях… Я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа", – сказал Зеленский на брифинге.

Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог сегодня заявил, что план по завершению войны в Украине будет представлен лично Трампом.

Он опроверг информацию Bloomberg, что на Мюнхенской конференции будет представлен этот план. Говорит, он будет обсуждать эту тему, но план представит лично Трамп позже.

Bloomberg предполагал, что план Трампа будет включать в себя завершение войны по линии фронта без официального признания российской юрисдикции над захваченными украинскими территориями, а также предоставление Украине гарантий безопасности, которые бы гарантировали, что Москва не сможет снова напасть.

Он также заявил, что у США уже есть отчет о том, как расходовались американские средства, выделенные в качестве помощи Украине. Это заявление Келлог сделал в эфире интернет-канала Newsmax

Спецпредставитель Трампа таким образом ответил на заявление Владимира Зеленского, что половина из выделенной Штатами помощи не дошла до Украины.