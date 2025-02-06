У США уже есть отчет о том, как расходовались американские средства, выделенные помощь Украине.

Такое заявление в эфире интернет-канала Newsmax сделал спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог.

Спецпредставитель Трампа прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что половина из выделенной Штатами помощи не дошла до Украины.

"США предоставили Украине более 174 миллиардов долларов. И мы поставили генеральных инспекторов на местах в Украине и здесь, чтобы отслеживать эти деньги. Так что у нас есть довольно хороший отчет о том, куда они идут. Некоторые из этих денег были потрачены здесь, в США, на создание систем вооружения, которые мы отправляем туда", - заявил Келлог.

Также он снова высказался о необходимости провести в Украине выборы. Но сказал, что это не произойдет до окончания военных действий.

"В каждом демократическом государстве должны проходить выборы. Раньше мы проводили выборы и во время войн. Сейчас они не могут, потому что это записано в их Конституции. Выборов не будет до прекращения военных действий, но вы достигнете момента, когда им придется провести выборы. И это признак здоровой демократии", - сказал Келлог.

Напомним, в интервью информагентству Associated Press Зеленский опроверг заявления предыдущей власти США о выделении Украине 177 миллиардов долларов. По его словам, Киев получил только около 75 миллиардов.

Также Зеленский заявлял, что если США и Европа прекратят оказывать военную поддержку, Украина потеряет минимум 60% всей помощи.