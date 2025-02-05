Президент Владимир Зеленский подтвердил, что военная помощь от США, которая сейчас поступает Украине - это пакеты, которые были утверждены ещё при бывшем президенте Соединенных Штатов Джо Байдене. При действующем главе Белого дома Дональде Трампе новых пакетов помощи не утверждалось.

Об этом украинский президент заявил после пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

"Американская помощь не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США. Конечно, мы не говорим о новых пакетах, пока об этом рано говорить", – сказал Зеленский.

Напомним, что, по данным Reuters, на прошлой неделе США на некоторое время остановили отправку военной помощи, утвержденной ещё при Байдене, но затем снова ее возобновили.

Между тем Зеленский заявил, что "не уверен", что Украина сможет удержать территорию без американской помощи.

Также Зеленский говорил, что если США прекратят оказывать военную помощь Украине, то следом может ослабить поддержку и Европа. Тогда Украина потеряет минимум 60% всей помощи.

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