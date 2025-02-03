Поставки оружия из США в Украину были приостановлены в последние дни, так как администрация нового президента Дональда Трампа обсуждала свою дальнейшую политику в отношении Киева, но возобновились на прошедших выходных.

Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на свои источники, осведомлённые в этом вопросе.

По словам двух анонимных собеседников, поставки возобновились после того, как Белый дом отказался от своей первоначальной оценки, когда прекратил всю помощь Украине.

По словам одного из источников, американского чиновника, внутри администрации Трампа существуют фракции, которые расходятся во мнениях относительно того, в какой степени Вашингтон должен помогать Киеву оружием из американских запасов.

Ранее в издании AFP писали, что Трамп хочет обменять помощь США на металлы в недрах Украины.

"Мы говорим Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы, я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы", – сказал новый американский лидер.

Напомним, в Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID – грантового агентства, финансировавшего СМИ и различные организации в Украине.