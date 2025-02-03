Президент США Дональд Трамп пригрозил перекрыть финансовую помощь ЮАР за изъятие земли у белокожих фермеров.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Южная Африка конфискует землю и очень плохо обращается с определёнными группами людей. Это ужасная ситуация, о которой радикально левая пресса даже не хочет упоминать. США этого не потерпят, мы примем меры", - заявил Трамп.

Он анонсировал, что прекратит "всё дальнейшее финансирование Южной Африки до завершения полного расследования этой ситуации".

Отметим, в прошлом году в ЮАР был принят закон об экспроприации, который позволяет без выплаты компенсации конфисковать у граждан собственность, включая землю, для "общественных целей или в общественных интересах", в том числе без выплаты государством какой-либо компенсации. При этом 70% земельных угодий в стране ещё со времен апартеида владеют белые фермеры.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса уже ответил Трампу, написав в Х, что его правительство "не конфисковало ни одного участка земли", а недавно принятый закон - "это не инструмент конфискации", а документ, "обеспечивающий общественный доступ к земле на равноправной и справедливой основе".

Напомним, ближайший соратник Трампа Илон Маск родился в белой семье в ЮАР.

Как мы писали, вчера Трамп ввел пошлины на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая.

Также глава Белого дома пригрозил пошлинами в размере 100% странам БРИКС в случае создания альтернативной доллару мировой валюты.